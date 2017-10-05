Наталья Могилевская порадовала фанатов жаркими фото
2017-10-04 21:34
Наталья Могилевская порадовала фанатов жаркими фото
Было хорошо…
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Роскошная украинская певица Наталья Могилевская, которая сейчас участвует в проекте “Танцы со звездами” поделилась с підписниками новым горячим фото, передает Rus.Media.
На нем исполнительница позирует в одном лишь халате на голое тело.
Фотографию она подписала так:
“Было хорошо… P. S. Все, кто подумал нехорошее – это фото в гримерке в день последнего эфира. Танец, Кот, настроение – все было замечательно. Но было смешно читать, что вы думаете о моей личной жизни”.
Не удивительно, что она написала именно это, ведь зрители шоу обсуждают возможность ее романа с партнером Игорем Кузьменком. А вот в прошлом эфире в проекте решили сделать некоторые изменения, а точнее – всех поменяли партнерами. Следовательно, Натальи Могилевской достался партнер Нади Дорофеевой, Жени Кот. Зато участницы дуэта “Время и Стекло” пришлось танцевать с Игорем Кузьменком.
Предлагаем взглянуть, как станцевали новые пары.