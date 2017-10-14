Настя Каменских заинтриговала поклонников намеком на беременность

despravda | 14.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-14 12:59

Настя Каменских заинтриговала поклонников намеком на беременность
Опубликовано фото.

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Участница популярного украинского дуэта “Потап и Настя” певица Настя Каменских опубликовала снимок, который вызвал много вопросов, передает Rus.Media.

На фото Настя держит руку на животе. Девушка выглядит уставшей и бледной. Поклонники заподозрили, что Каменских намекает на интересное положение.

“Якобы, намекнула, что беременна !?”, “Она беременна?”

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