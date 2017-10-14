Настя Каменских заинтриговала поклонников намеком на беременность
14.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-14 12:59
Настя Каменских заинтриговала поклонников намеком на беременность
Опубликовано фото.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Участница популярного украинского дуэта “Потап и Настя” певица Настя Каменских опубликовала снимок, который вызвал много вопросов, передает Rus.Media.
На фото Настя держит руку на животе. Девушка выглядит уставшей и бледной. Поклонники заподозрили, что Каменских намекает на интересное положение.
“Якобы, намекнула, что беременна !?”, “Она беременна?”