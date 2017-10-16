Настя Каменских похвасталась пышным бюстом
16.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-16 20:02
Настя Каменских похвасталась пышным бюстом
Артистка опубликовала фото, на котором позирует в лифте.
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Певица Настя Каменских порадовала поклонников на странице в Instagram стильным образом, передает Rus.Media. Настя опубликовала фото, на котором позирует в лифте. Артистка появилась в топе со смелым декольте, брюках и жакете с металлическими пуговицами. Каменских подчеркнула пышную грудь. Свой сексуальный образ 30-летняя исполнительница дополнила черной сумкой, фирменной прической и вечерним макияжем.
Кадр собрал около 150 тысяч лайков.