Настя Каменских похвасталась плоским животиком и стройными ножками
30.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-30 11:30
Настя Каменских похвасталась плоским животиком и стройными ножками
Певица восхитила пышным бюстом.
Певица Настя Каменских, которая интенсивно занимается спортом, поделилась с поклонниками на странице в Instagram соблазнительными фото, пишет Rus.Media.
Артистка проводит отпуск в теплых краях. Настя также опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой пышный бюст.
Каменских позирует на фоне живописного пейзажа в раздельном купальнике. На пляже певица предстала в модном бикини с бахромой и без макияжа.
Звезда захватила плоским животиком и стройными ножками.