Настя Каменских похвасталась плоским животиком и стройными ножками

despravda | 30.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-30 11:30

Настя Каменских похвасталась плоским животиком и стройными ножками
Певица восхитила пышным бюстом.

Певица Настя Каменских, которая интенсивно занимается спортом, поделилась с поклонниками на странице в Instagram соблазнительными фото, пишет Rus.Media.

Артистка проводит отпуск в теплых краях. Настя также опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свой пышный бюст.

Каменских позирует на фоне живописного пейзажа в раздельном купальнике. На пляже певица предстала в модном бикини с бахромой и без макияжа.

Звезда захватила плоским животиком и стройными ножками.

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