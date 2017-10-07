Настя Каменских нарвалась на критику из-за смелое фото
2017-10-07 09:14
Настя Каменских нарвалась на критику из-за смелое фото
В коротких шортах и гольфах.
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Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками на странице в Instagram сексуальным фото, передает Rus.Media. Настя эффектно прорекламировала вещи от своего бренда NKsport. Напомним, артистка стала дизайнером спортивной одежды.
На снимке Настя позирует в лесу. Каменских примерила короткие шорты за 830 гривен и черную футболку. Свой образ звезда дополнила шапкой за 359 гривен, кроссовками и гольфами, стоимостью 159 гривен.
Исполнительница продемонстрировала стройные ножки, но все же нарвалась на критику подписчиков.
“Шикарная девушка”, “Вульгарно”, “Как похудела, так и начала себя показывать”, “Это уже перебор”, “Ты начала выставлять сильно пошлые фото”, “Такие фото, это уже диагноз”, “Пошлятина какая-то”, “Настя, вы становитесь вульгарной!”, “Ого, фотки пошли горячие”, “Вульгарно и без вкуса”, “Ужасно, чуть культурнее можно?” – комментируют пользователи.