Настя Каменских нарвалась на критику из-за смелое фото

despravda | 07.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-07 09:14

Настя Каменских нарвалась на критику из-за смелое фото
В коротких шортах и гольфах.

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Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками на странице в Instagram сексуальным фото, передает Rus.Media. Настя эффектно прорекламировала вещи от своего бренда NKsport. Напомним, артистка стала дизайнером спортивной одежды.

На снимке Настя позирует в лесу. Каменских примерила короткие шорты за 830 гривен и черную футболку. Свой образ звезда дополнила шапкой за 359 гривен, кроссовками и гольфами, стоимостью 159 гривен.

Исполнительница продемонстрировала стройные ножки, но все же нарвалась на критику подписчиков.

“Шикарная девушка”, “Вульгарно”, “Как похудела, так и начала себя показывать”, “Это уже перебор”, “Ты начала выставлять сильно пошлые фото”, “Такие фото, это уже диагноз”, “Пошлятина какая-то”, “Настя, вы становитесь вульгарной!”, “Ого, фотки пошли горячие”, “Вульгарно и без вкуса”, “Ужасно, чуть культурнее можно?” – комментируют пользователи.

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