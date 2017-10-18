Настя Каменских боди-купальнике позировала в пустыне
2017-06-28 11:02
Настя Каменских боди-купальнике позировала в пустыне
Звезда выпустила новую коллекцию спортивных купальников.
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Певица Настя Каменских выпустила новую коллекцию спортивных купальников, передает Rus.Media. На страничке в Instagram артистка поделилась кадрами с фотосессии в пустыне.
Каменских продемонстрировала фигуру. “Дорогие девочки, вы не представляете себе, как сексуально ты себя чувствуешь в этом боди-купальнике”, – подписала один из снимков новоиспеченный дизайнер.
“Умница, сколько труда вложено! Так держать”, “Какая же шикарная фигура”, “Опять поправилась”, “Толстеет уже что ли”, “Какой крутой купальник”, “Ты потеряла свою пышную красоту”, – комментируют пользователи.