Наставляйте шире кошельки: с 1 мая вырастет пенсия
В среднем на 67 гривен больше начнут получать пенсионеры Черниговщины. С 1 мая размер прожиточного минимума нетрудоспособных лиц также вырос. Теперь он составляет 1312 гривен. Об этом на брифинге рассказал начальник Главного управления Пенсионного фонда в Черниговской области. Юрий Юрченко сообщил, что новые суммы получат более 250 000 человек. Однако пересчитают пенсию не всем. – пенсионеры, которые работают пересчете не получат. Лишь после того, как уволят, – Юрий Юрченко, начальник главного управления пенсионного фонда в Черниговской области. Увеличат выплату всем категориям пенсионеров. А это и инвалиды войны и участники боевых действий, и по потере кормильца военнослужащего, и жертвы нацистских преследований, и ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Даже доноры теперь будут получать 162 гривны 40 копеек. – осуществлен перерасчет по потере кормильца на каждого иждивенца, – Юрий Юрченко, начальник главного управления пенсионного фонда в Черниговской области. Самостоятельно область выплатить пенсии не может. Ведь область наполняет бюджет управления Пенсионного фонда только на 40 процентов. Остальные средства – субвенция государства.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым