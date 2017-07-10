Насколько эффективны антибактериальные гели?
Как работают антибактериальные гели
В основе большинства таких средств обычный медицинский спирт, который на самом деле эффективен. Он уничтожает различные бактерии, и вирусы, главное, делает это быстро. Хлоргексидин, например, стоит намного дешевле и сохраняет свое действие после высыхания, но работает медленнее, чем спирт.
Однако цифра о 99,9% уничтоженных микробов – это реклама. Так работает сферический спирт в вакууме, а в реальной жизни добиться смерти всех микробов получится.
Дело в том, что спирт и антисептики на его основе показывают лучшие результаты, когда на руках нет видимой грязи . Например, если вы вымыли руки и затем обработали их средством. А если на коже остается пыль, земля или что-то жирное, то средство работает намного хуже. Спирт быстро высыхает и после этого прекращает свое действие, а микробы, которые остались на грязных руках, живо размножаются.
Обрабатывать руки антисептиком после мытья нужно только профессионалам: медикам и тем, кто работает с продуктами.
Всем остальным надо найти раковину и обычное мыло. Вода и пена смоют и бактерии, и вирусы, и всякие загрязнения типа металлов, пыли или токсичных веществ, против которых бессильны антисептики.
Но что делать, если умывальника поблизости нет?
На случай, когда руки помыть совсем не получается, а очистить их нужно срочно, используйте антибактериальные гели вместе с влажными салфетками: сначала уберите грязь, затем уже обработайте кожу.
Обрабатывать руки слишком часто нельзя, потому что:
Это приводит к дерматита – кожа краснеет и шелушится. В баночках со средствами, конечно, есть смягчающие и увлажняющие компоненты. Но все равно усердствовать не надо.
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