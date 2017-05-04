Нашла труп в своем погребе
04.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
62-летнюю жительницу села Печенюги Новгород-Северского района в собственном погребе ожидал неприятный сюрприз. Женщина обнаружила там бездыханное тело 62-летнего односельчанина. Он висел вниз головой, зацепившись ногой за лестницу. Выяснилось, что женщина как-то обмолвилась покойному, что ей самой трудно доставать овощи из погреба. Когда хозяйки не было во дворе, односельчанин, вероятно, решил ей помочь. Но, скорее всего, мужчине стало плохо, когда он спускался в погреб.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым