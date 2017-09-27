Наши предки считали, что посуда бьется на счастье: а стоит ли в это верить?
2017-09-26 12:23
Наши предки считали, что посуда бьется на счастье: а стоит ли в это верить?
А стоит ли в них верить? … Достаточно ясная история таких примет, но стоит придерживаться их … Конечно, верить в суеверия или нет, решать вам.
Если тарелка или чашка в вашем доме разбились не случайно, а намеренно, то есть вы в гневе бросили чашку на пол, и она разлетелась на сотни кусочков, то это не к добру. Через проявление негативных эмоций вас могут постигнуть неприятности, проблемы с финансами и даже ссоры с близкими. Поэтому успокаиваться и проявлять эмоции лучше по-другому, не используя посуду.
«Где стакан бьется, там хорошо живется», – утверждает поговорка. И это так. Если в доме разбился стакан, то это к удаче. Но если посуду разбила чужой человек, например, соседка, то это указывает на то, что вам завидуют.
По крайней мере, так считали наши предки.
Также, считается, что нельзя есть из посуды с трещинами – это может привести к серьезных жизненных испытаний и неурядиц. Если регулярно кушать из любимой тарелки с дефектом, то вас может постигнуть бедность.
Если пить чай или кофе из треснувшей чашки, то это к одиночеству. И эта примета – предупреждение не только для одиноких, семейные пары она тоже действует. Не хотите остаться в одиночестве, смело выбрасывайте такую посуду из дома!
При этом помните: выбрасывать разбитую, треснувшую посуду можно и в ведро для мусора. Но лучше сделать так, чтобы этот процесс очищения дома от лишних вещей был на пользу. Для этого посуду нужно завернуть в чистую ткань, отнести на пустырь и оставить.