Наши легкоатлеты вернулись с чемпионата Украины с медалями
13.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В период с 06 по 08 июля в г. Кропивницкий состоялся чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых, в котором взялили участие 700 спортсменов из всех областей Украины.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.
Группа спортсменов Черниговщины (воспитанники областной школы высшего спортивного мастерства) заняли на соревнованиях призовые места.
В частности, Мария Миколенко на дистанции 400 м с/б завоевала i место, Мария Ващенко на дистанции 3000 м с/п заняла III место, установив личный рекорд и рекорд области, Павел Олейник на дистанции 3000 м с/п занял III место.
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