Наша планета выдержит только определенное количество людей – специалисты
2017-10-11 21:34
Наша планета выдержит только определенное количество людей – специалисты
Дальше будут проблемы
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Известный социобиолог, профессор Гарвардского университета Эдвард Уилсон утверждает, что резервы биосферы весьма ограничены, а главное — их невозможно пополнить, передает Rus.Media. Это касается в основном запасов воды и пищи,
По его словам, максимум, который сможет выдержать наша планета, это 10 миллиардов человек населения. “Переход на вегетарианское питание может стать выходом из этой ситуации. Употребление растительной пищи — наиболее эффективное использование ресурсов. Однако сейчас существует 1,4 млрд га земель, пригодных для выращивания урожая. Можно получать 2 млрд тонн зерновых ежегодно. Этого хватит лишь на 10 миллиардов человек”, – утверждает Уилсон.
Кроме исчерпываемых ресурсов, существуют и экологические факторы возникновения катастрофы. Допустимое количество фосфора в природе и уровень содержания углерода в атмосфере регулируют пределы выносливости планеты.
Согласно прогнозам, к 2100 году население планеты вырастет до 10 миллиардов, что фактически означает конец человечества. Впрочем, ученые не исключают возможности того, что на своем пути человечество может осуществить поворот на 180 градусов. Эти вычисления верны только в том случае, если количество людей будет расти и дальше с той же скоростью. В последнее время был отмечен серьезный спад уровня рождаемости.
Семьи становятся меньше. На одну женщину, согласно исследованиям, приходится два ребенка. Данная статистика собиралась по 230 странам мира, что говорит о глобальных тенденциях. Рождаемость выходит на так называемый уровень замещения, когда каждое следующее поколение буквально заменяет предыдущее, дети приходят на смену родителям. Если коэффициент рождаемости продержится на этом уровне до конца века, рост населения остановится на цифре в 9-10 миллиардов. Значит, наступил такой момент, когда вперед пути нет. Задача человечества — поддерживать постоянство.