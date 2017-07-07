«Наш край» требует сохранения субсидий всем, кто в них нуждается
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Завышенные тарифы приводят к росту задолженности людей за коммунальные услуги.
Как сообщил руководитель фракции «Наш край» в Черниговском городском совете Александр Соколов, по данным Госстата, на конец мая долги украинцев продолжают расти. Так, общая задолженность потребителей за коммунальные услуги в марте составила 25 млрд грн, а в мае уже 29,2 млрд грн Рост за два месяца насчитывает уже 4,2 млрд грн – 16,8%.
Более того, правительство сознательно ввел новые нормы в порядок назначения субсидий. Ведь отныне при начислении субсидии учитывают доходы за последние 4 квартала, предшествующих месяцу назначения субсидии. «Это означает, что уже учитывается минимальная заработная плата, которая повысилась с января 2017 года, тогда как чиновники обещали, что она будет учитываться только после 1 января 2018 года. При таких условиях значительно уменьшается размер субсидии, получаемые люди», – отметил Александр Соколов.
Также в случае наличия у получателя субсидии просроченной (более двух месяцев) задолженности по оплате коммунальных услуг, субсидия на новый период не назначается. Даже за ощутимого снижения размера субсидии много людей рискуют его не получить вообще. Новые условия значительно уменьшают возможности рядовых украинцев получить субсидию.
Партия «Наш край» требует: во-первых, вернуться к вопросу пересмотра сверхвысоких тарифов; во-вторых, немедленно внести изменения в порядок назначения субсидий. В частности, следует вернуть предыдущую норму относительно учета доходов за прошлый год при расчете суммы субсидии.
«Жилищно-коммунальные субсидии должны получать все, кто нуждается в помощи», – подчеркнул руководитель фракции «Наш край» в Черниговском городском совете.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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