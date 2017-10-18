Наш брак трещал по швам, я нашел себе любовницу, но неожиданно все пошло не по плану
2017-10-17 18:22
Наш брак трещал по швам, я нашел себе любовницу, но неожиданно все пошло не по плану
Решил найти любовницу
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Наш брак как раз переживал не лучшие времена – бытовуха, дети, ссоры. Ну, а тут новая сотрудница, вся такая молодая, жизнерадостная, не обремененная бытом и семьей. Начал за ней ухаживать, дарил цветы, водил в кафе. Жене говорил, что задерживаюсь на работе, чищу компьютер товарища от вирусов, торчу на СТО, ну, и другие отмазки, передает Rus.Media.
И вот, наконец, молоденькая коллега пообещала встречу. Свидание запланировали на субботу у нее дома, до этого она в гости меня не звала. Домой вернулся счастливый, радуясь победе. Гормоны бушевали, бабочки в животе громко шелестели крыльями, а мозг был в полной отключке.
Дома меня встретила уставшая жена, дети уже спали. Скрывать что-то от женщин невозможно – читают по лицу, как профессиональные физиогномисты. Поэтому и моя Марина тут же заметила, что я доволен, словно кот злизавший сметану. Комментировать, однако, она ничего не стала, а просто разогрела ужин. Потом сказала, что с ног валится, поэтому посуду потом помоет, и пошла в комнату.
После ужина и водных процедур, я зашел в спальню и вижу такую картину: Марина спит на кровати, не раздевшись, даже волос не расплела. Видимо, так устала, просто силы на это не было. А рядом на столике лежит наш старый альбом с фотографиями. Мне от предвкушения завтрашнего свидания все равно не спалось, поэтому начал просматривать альбом.
Листаю я фотки, а таммоя жена во времена, когда мы только встречались. Красивая, свежая. И моя довольная морда рядом с ней, счастье так и льется с фотографий. И тут я вспомнил, как был влюблен в нее, как ухаживал, добивался, ночами спать не мог! Буря чувств нахлынула, даже в глазах защипало.
Долго я крутился в ту ночь, думал о жене, о моей новой любовнице, о семье, детях, наших проблемах, быт. Много о чем думал. Так хотелось, чтобы рядом со мной была и бывшая Марина. И наконец меня осенило! Ведь мне ничто не мешает начать приставать к жене, как раньше. Водить в кафе, а не девушку с работы. Баловать сюрпризами, говорить комплименты.
В общем, несмотря на то, что было 5 утра, я позвонил своей матери и договорился, что на выходные он забирает детей к себе. Потом сбегал в круглосуточный цветочный магазин и купил шикарный букет. До того, как Марина проснулась, а встает она рано, я успел приготовить ей завтрак и принес его в постель.
Жена удивилась, но была очень рада вниманию. А я любовался ее растрепанными волосами и заспанным, родным лицом. Ну, а с букетом она чуть ли не танцевала по комнате – в таком восторге была!
Девочке с работы я дал отбой, хоть и сложно было на это решиться – несколько раз номер скидывал. Но зато такое облегчение почувствовал! Не нужно теперь прятаться, врать жене и друзьям, семью деньгами обделять. В тот же день отправил жену в салон красоты, а вечером мы ужинали в ее любимом ресторане. На следующий день кино, прогулки – настоящее свидание, как много лет назад.
Короче, за эти два дня моя Марина сказочно изменилась, снова стала тем шаловливым девчонкой, в которое я когда-то влюбился. Теперь я стараюсь уделять ей и семье больше внимания и получаю такую отдачу, которую ни с одной любовницей получить не удастся.
Так вот, мужики! На своем опыте убедился, что женщина – отражение мужчины. Будет ли она счастлива – будете счастливы и вы. Не верите? Проверьте!