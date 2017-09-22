НАСА запустит зонд для исследования Солнца
2017-09-20 09:38
НАСА запустит зонд для исследования Солнца
Автоматическая станция Parker Solar Probe предназначена для изучения солнечной короны и солнечного ветра, а также магнитных полей, плазмы и заряженных частиц.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) летом будущего года намерен запустить специальный зонд для исследования Солнца, передает Rus.Media. Автоматическая станция Parker Solar Probe по расчетам должна пройти примерно 6,4 млн км от поверхности звезды, то есть примерно в семь раз ближе, чем аппарат Helios 2, приближался к Солнцу в 1972 году на расстояние 43,2 млн км. Станция окажется ближе к Солнцу, чем Меркурий – ближайшая планета Солнечной системы.
“Данные, собранные в ходе этого полета, обеспечат поистине революционные изменения в наших представлениях о Солнце, – сообщил в пресс-релизе NASA. – Автоматическая станция пройдет через атмосферу Солнца и приблизится к его поверхности ближе, чем любой другой аппарат, обеспечив человечеству возможность наблюдения за Солнцем с самой близкой дистанции”.