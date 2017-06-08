NASA выбрало 12 новобранцев для полета на Марс
08.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
NASA назвала тех людей, которые полетят на Марс и будут проводить важную научную миссию для всего человечества «Вы – лучшие из нас. И вам предстоит сделать полеты за пределы Луны и, возможно, стать первыми, кто полетит на Марс », – заявил присутствовавший на церемонии вице-президент Майк Пенс. Заявки на участие в конкурсе подали более 18 000 человек. Это американцы, которые имеют степень бакалавра в области инженерии, биологии, медицины, математики, военные пилоты. Теперь группе из 12 человек предстоит пройти еще два-три года подготовки. Затем астронавты будут совершать полеты на МКС, за пределы околоземной орбиты и за пределы Луны, а также осуществлять подготовку миссий на Марс.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым