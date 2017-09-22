NASA показало на видео процесс формирования урагана “Мария”
22.09.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-09-19 15:19
NASA показало на видео процесс формирования урагана “Мария”
В NASA выложили видеозапись, на которой продемонстрировали развитие урагана “Мария”, скорость ветра которого достигает 260 км/час.
В NASA уточнили, что ураган “Хосе”, который образовался над Атлантическим океаном в начале второй недели сентября, ослабевает и перемешается вдоль восточного побережья США, передает Rus.Media.
Однако за ним надвигается ураган “Мария”, который, по мнению ученых, является “главной угрозой” для Карибских островов. Стихия может накрыть французские острова Сен-Бартельми и Сен-Мартен. Движение урагана “Мария” было зафиксировано спутниками NASA и NOAA.