NASA планирует сбить приближающийся метеорит
2017-10-11 14:03
NASA планирует сбить приближающийся метеорит
Американское агенство попытается дать бой космическому объекту.
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Столкновения нашей планеты в 2024 году с астероидом размером более трех километров может привести к полному уничтожению человеческой цивилизации, передает Rus.Media.
Именно поэтому американское агентство NASA объединит свои усилия с Европейским космическим агентством (ESA) в проекте, целью которого является столкновение специально построенного космического аппарата с астероидом, в попытке изменить его скорость и траекторию. “Это очень важный шаг для человечества, демонстрирует, что мы можем защитить нашу планету от будущих столкновений с астероидами”, — заявил Энди Ченг, один из руководителей проекта NASA.
Проект под названием AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment) официально перешел из разряда концептуальных набросков до фазы реализации. Состоит он из двух отдельных компонентов. Первый – это миссия ESA под названием Asteroid Impact Mission (AIM). Второй же – миссия NASA, которая называется Double Asteroid Redirection Test (DART). Суть AIDA состоит в том, чтобы направить космический аппарат прямо в небольшой околоземный астероид Дидим диаметром около 800 метров и проанализировать результаты их столкновения. Ученые хотят выяснить, реально ли с помощью такой нехитрой техники отклонить астероид от его первоначальной траектории и в итоге защитить нашу планету от столкновений с крупными небесными телами в будущем.
ESA чуть не отказалась от финансирования проекта AIM в прошлом году на пользу реализации своей очередной марсианской миссии. Вернуться к первоначальным планам помогли американские коллеги из NASA, которые решили продолжить работу над похожим проектом DART. Астероиды постоянно сталкиваются с нашей планетой, но среди них очень редко встречаются достаточно большие, чтобы причинить Земле серьезные повреждения. Столкновение космического аппарата и астероида Дидим предварительно запланировано на 2024 год, когда астероид будет пролетать рядом с нашей планетой.