НАСА отправит на Марс имена всех желающих
2017-10-05 08:23
НАСА отправит на Марс имена всех желающих
Заявки космическое агентство будет принимать до 1 ноября 2017 года.
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На сайте НАСА открыли новый прием заявок для отправки имен всех желающих на Марс, передает Rus.Media. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.
Заполнив заявку, посетитель сайта оставит заявку на размещение его имени в специальном мікрочипі, который будет размещен на борту космического аппарата InSight. Заявки на отправку имен на Марс космическое агентство будет принимать до 1 ноября 2017 года.
Отметим, что ранее в рамках этой программы чип с именами 1,38 млн. мужчина находился на борту во время первого полета космического аппарата НАСА «Орион» в 2014 году.
Запуск InSight планировался на март 2016 года, но его перенесли по техническим причинам. В 2015 году о желании отправить свои имена на Красную планету уже заявили более 800 тыс. землян – их записали на первый микрочип, содержание которого можно проверить онлайн. Для второй волны желающих отправить свое имя в космос создадут другой чип.