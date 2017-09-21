NASA официально признало факт контактов с НЛО
2017-09-21 15:38
NASA официально признало факт контактов с НЛО
Оказалось, что на данный момент специалисты установили контакт с четырьмя расами, имеют внеземное происхождение. Об этом сообщает пресс-секретарь организации Триш Чамберсон.
NASA сделал сенсационное заявление, на которую мир ждал уже давно, передает Rus.Media.Оказалось, что на данный момент специалисты установили контакт с четырьмя расами, имеют внеземное происхождение. Об этом сообщает пресс-секретарь организации Триш Чамберсон, .
Никаких подробностей относительно этих рас Триш не сообщил, отметив лишь, что они осуждают использование землянами ядерного оружия, однако предпочитают не вмешиваться.
Согласно имеющимся данным, пришельцы посещают Землю уже не первую тысячу лет. Именно они оказали ключевое влияние на развитие древних цивилизаций.
Представитель NASA подчеркнула, что никакой угрозы для землян от пришельцев нет — их интересуют лишь некоторые необходимые им природные ресурсы, а сами пришельцы безвредны. Поэтому жители планеты Земля могут не беспокоиться.
Ранее сообщалось, что специалисты из США заявили об обнаружении на Красной планете многочисленных фрагментов таинственных объектов правильной геометрической формы.
Уфологи предположили, что раньше это были здания древнего города инопланетян. Исследованием руин и фотографий NASA занималась группа специалистов Paranormal Crucible.
Правильные формы и массовость указанных зданий говорят лишь о их рукотворное происхождение. Один из уфологов сравнил представленную на фото местность с городами бедуинов в пустыне Сахара.