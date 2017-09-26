NASA объяснило, почему назначенный на сегодня апокалипсис так и не наступил

despravda | 26.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-09-25 20:14

NASA объяснило, почему назначенный на сегодня апокалипсис так и не наступил
ученый заявил, что с апокалипсисом земляне столкнутся 23 сентября… причиной этого должна была стать планета Нибиру.

Специалисты американского космического агентства NASA рассказали, почему конец света, который предсказал нумеролог Дэвид Мид, так и не коснулся нашей планеты, передает Rus.Media.

Как сообщает портал News.ua ученый заявил, что с апокалипсисом земляне столкнутся 23 сентября. Причиной этого должна была стать планета Нибиру.

Мид уверял, что она столкнется с Землей, уничтожив все живое. Однако этого не произошло.

“Планеты, о которой идет речь, Нибиру не существует, поэтому и столкновения не будет. Истории о Нибиру уже много лет, и ее периодически перерабатывают в новые апокалиптические басни”, — поделились в NASA.

Специалисты добавили, что Нибиру – это только интернет-обман, для существования которого нет фактической основы.

Астроном о планете Нибиру:

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