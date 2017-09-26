NASA объяснило, почему назначенный на сегодня апокалипсис так и не наступил
2017-09-25 20:14
NASA объяснило, почему назначенный на сегодня апокалипсис так и не наступил
ученый заявил, что с апокалипсисом земляне столкнутся 23 сентября… причиной этого должна была стать планета Нибиру.
Специалисты американского космического агентства NASA рассказали, почему конец света, который предсказал нумеролог Дэвид Мид, так и не коснулся нашей планеты, передает Rus.Media.
Как сообщает портал News.ua ученый заявил, что с апокалипсисом земляне столкнутся 23 сентября. Причиной этого должна была стать планета Нибиру.
Мид уверял, что она столкнется с Землей, уничтожив все живое. Однако этого не произошло.
“Планеты, о которой идет речь, Нибиру не существует, поэтому и столкновения не будет. Истории о Нибиру уже много лет, и ее периодически перерабатывают в новые апокалиптические басни”, — поделились в NASA.
Специалисты добавили, что Нибиру – это только интернет-обман, для существования которого нет фактической основы.
Астроном о планете Нибиру: