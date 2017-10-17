НАСА немедленно снаряжает миссию, которая не даст гигантскому астероиду разнести нашу планету
2017-10-16 19:46
НАСА немедленно снаряжает миссию, которая не даст гигантскому астероиду разнести нашу планету
Земля в опасности.
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Недавно весь мир всколыхнула информация о том, что уже в 2079 году на Землю может обрушиться огромное космическое тело, которое уничтожит все живое.
После этого американское космическое агентство NASA усилило работу по созданию миссии, призванной защитить Землю от глобальной угрозы. Об этом сообщает “Rus.Media”.
Сверхважная программа, имеющая название DART, работает над созданием космического аппарата, который, протаранив астероид с помощью особых снарядов, изменит его траекторию и тем самым сохранит планету от страшных последствий столкновения.
Ученые уверены, что в условиях вакуума такая технология вполне применима и в случае угрозы станет шансом на спасение для человечества.
“Когда мы проведем свою генеральную репетицию, это будет шоу, которое, я надеюсь, мы никогда не осуществим в реальности”, – отметил член исследовательской группы DART Энди Ривкин.
Он уточнил, что разработка программы идет семимильными шагами, и ученые уже перешли на следующий этап миссии. Который, Ривкин не уточнил.