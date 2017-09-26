Нарушение вестибулярного аппарата
2017-09-25 21:26
Нарушение вестибулярного аппарата
Вестибулярный аппарат расположен во внутренней части уха и имеет рецепторы вестибулярного анализатора. Этот орган способен чувствовать даже малейшие изменения положения тела в пространстве.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ вестибулярного аппарата:
Вертебро-базилярный синдром. Это заболевание может быть как врожденным, так и приобретенным. Симптоматика болезни обусловлена серьезными нарушениями функций мозга. На начальном этапе развития заболевания пациент испытывает нарушения равновесия, боли в затылке. Изменяется также уровень артериального давления. Вместе с этими симптомами у пациента может быть онемение рук и ног, сильная слабость и серьезные нарушения зрения. На поздних стадиях заболевания у пациента может нарушаться речь.
Тромбоз слуховой артерии. Пациент страдает сильными головокружениями и шумом в голове. Снижается слух, может наступать частичная глухота. Тромбоз возникает при закупорке звуковой артерии. Иногда требует экстренного вмешательства, так как есть риск кровоизлияния;
Синдром Меньера. Относиться к достаточно редким заболеванием. Симптомы выражаются приступами головокружения, звон в ушах или в одном ухе. Головокружение сначала достигает максимума, а далее идет на спад. Может храниться также потеря координации до двух дней.
Вестибулярный нейронит. Острое вирусное поражение, которому предшествуют такие заболевания как ишемия, отит. Может быть связан с черепно-мозговыми травмами. Основным симптомом является частое головокружение и нарушение координации. Симптомы проявляются до двух недель.
Хроническая двусторонняя вестибулопатія. Может возникнуть во время лечения антибиотиками. Заболевание развивается медленно, вначале проявляется головокружением, снижением слуха. Пациент может наблюдать прыгают нечеткие изображения при движении головы. Симптомы тесно связаны с общей інтонсікаціей организма больного.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ вестибулярного аппарата
Также стоит учитывать, что работа вестибулярного аппарата может пострадать из-за других заболеваний. На самом деле, их немало, так как этот орган впечатлительно реагирует на многие ситуации, особенно на ушные болезни и повреждения. Например, отосклероз при котором развивается патологический рост ушной кости. Также негативно повлиять на пациента может наличие серной пробки в ушной полости. Могут быть другие, достаточно редкие причины сбоя работы вестибулярного аппарата. Среди них – опухоли мостомозжечкового угла, синкопальна мигрень. Последняя часто носит хронический характер и настигает женщин среднего возраста. Считается одной из разновидностей мигрени.
Серьезную дисфункцию вестибулярного аппарата может вызвать эпилепсия. При этом заболевании у пациента происходит частичная потеря сознания во время приступов. Также одним из сопутствующих и главных факторов для выявления болезни являются сильные галлюцинации. Также может иметь место платібазія или врожденный порок развития. Этот фактор развития нарушений может сочетаться с головокружениями и поражением систем мозжечка. Если же нарушения работы вестибулярного аппарата сопровождаются вращательными головокружениями с рвотными позывами – обратите внимание, это может быть одним из проявлений рассеянного склероза (заболевания нервной системы).
Выявлять причины нарушения вестибулярного АППАРАТА
Очень важно знать первопричину нарушения, чтобы адекватно вылечить все симптомы болезни. Нужно принять во внимание, что нарушение вестибулярных функций организма чаще всего имеет под собой такую причину, как проявление какого-то патологического состояния. Выявить причину заболевания поможет врач-отоларинголог (ЛОР). Также он может провести дополнительное обследование с помощью ультразвука, а также:
аудиометрии (позволит точно определить слуховую чувствительность);
компьютерной томографии мозга на предмет патологических изменений.
Благодаря новейшим разработкам, современная диагностика позволяет выявить характер нарушений и причины возникновения заболевания с максимальной точностью. Это абсолютно безболезненные и безопасные процедуры