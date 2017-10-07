Нарушение вестибулярного аппарата: симптомы, причины, диагностика
2016-06-30 12:30
Нарушение вестибулярного аппарата: симптомы, причины, диагностика
Периферический отдел вестибулярной системы – вестибулярный аппарат – находится во внутреннем ухе и отвечает за равновесие и правильную ориентацию в пространстве.
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При нарушении вестибулярного аппарата человек теряет способность ориентироваться вследствие нарушения зрительного и слухового восприятия, потери ощущения прикосновения. Вестибулярный аппарат состоит из нескольких отделов, и о нарушении работы каждого из них говорят определенные симптомы.
симптомы нарушений
В основном нарушения проявляются следующими признаками:
прямые:
головокружение;
колебательные движения глаз (нистагм).
сопутствующие:
тошнота различной интенсивности, часто сопровождающаяся рвотой;
побледнение или покраснение кожи лица и шеи;
потеря равновесия;
нарушение координации движений;
нарушение уровня артериального давления;
потоотделение;
изменение частоты дыхательных движений и сердцебиения.
Симптомы нарушений могут быть непостоянными и возникать внезапно, при большинстве заболеваний носят приступообразный характер. Приступы могут возникнуть при появлении резкого запаха или звука, резкого изменения погоды и прочее. В перерывах между приступами человек чувствует себя здоровым.
причины нарушений
Существует множество причин, по которым могут возникнуть нарушения основных функций вестибулярного аппарата. Они связаны с различными заболеваниями внутреннего уха и некоторых систем организма, травмами и новообразованиями, воспалительными процессами, вызванными инфекциями и вирусами.
1. Доброкачественное пароксизмальне позиционное головокружение – одна из наиболее частых форм головокружения. Ощущение позиционного головокружения подвержены все, но особенно часто состояние возникает у людей старше 60 лет, в основном у женщин. Основные симптомы позиционного головокружения:
иллюзия вращения, возникающая при изменении положения головы (поворот головы, резкий подъем с кровати и др.);
иногда возникает тошнота и рвота;
в редких случаях отмечается резкая боль в желудке.
Причины возникновения головокружения чаще всего установить не удается, но основном оно отмечается посттравматическом и после операціонному состоянии, а также при заражении респираторной инфекцией на фоне общей слабости.
2. Вестибулярный неврит, чаще всего возникающий по причине инфекционных заболеваний (герпес, грипп, лишай и др.). Является наиболее часто встречающейся причиной нарушения вестибулярного аппарата или нарушения функции вестибулярного нерва. Основные симптомы:
истинное головокружение, при котором создается иллюзия быстрого кругового вращения;
тошнота, сопровождающаяся рвотой;
спонтанный горизонтально-копировальный нистагм, при котором оба глазных яблока очень быстро движутся горизонтально и по кругу.
Чаще всего тяжелые симптомы продолжаются в течение 3-4 дней, но полное выздоровление наступает лишь через несколько недель, у пожилых людей – через несколько месяцев.
3. Синдром вертебрально-базилярной недостаточности. В группу риска возникновения синдрома входят люди старше 60 лет, и лечение нарушений вестибулярного аппарата сопровождается лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы. Среди причин возникновения синдрома отмечены мозжечковые инсульты, сосудистая ишемия внутреннего уха, нарушение работы вестибулярного нерва. Признаки синдрома подразделяются на:
основные:
головокружение, возникающее неожиданно и без видимых причин;
тошнота и частая рвота;
нарушения равновесия;
сопутствующие:
нарушения зрительного восприятия (часто у больных двоится в глазах);
частые падения вследствие нарушения равновесия;
нарушение речи (смазанность, с носовым звуком).
При этом следует отметить, что синдром вертебрально-базилярной недостаточности обычно кратковременен, и если характерные для него симптомы повторяются в течение нескольких месяцев и дольше, данный диагноз подлежит исключению, пациента нужно отправить на более детальное обследование.
4. Закупорка внутренней слуховой (лабиринтной) артерии. Является одной из самых опасных причин нарушения функции вестибулярного аппарата, поскольку при этом нарушается кровоснабжение головного мозга, что может привести к мозжечковому инсульту и инфаркту, кровоизлиянию в мозг, что представляют смертельную опасность. Основным признаком является острое головокружение, сопровождающееся потерей координации движений и односторонней глухотой. При возникновении такого состояния необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
5. Двусторонняя вестибулопатія в хронической форме. Возникает в основном вследствие интоксикации лекарствами, которые оказывают ототоксическое действие. Основные симптомы:
умеренное головокружение, сопровождающееся тошнотой;
нарастающее нарушение устойчивости, особенно заметное в сумерках и темноте.
6. Болезнь (синдром) Меньера – одно из наиболее распространенных заболеваний внутреннего уха. Основные симптомы:
быстро нарастающее и медленно спадает головокружение, имеет приступообразный характер;
снижение слуха различной интенсивности в разные промежутки времени, что ведет с течением болезни к постепенной потере слуха;
шум в ухе, который в процессе развития болезни принимает постоянный характер, значительно усиливается перед приступом головокружения;
заложенность в ухе.
7. Ушные заболевания, к которым относятся:
серная пробка;
поражение костной капсулы внутреннего уха – отосклероз;
нарушение функции слуховой трубы, связывающей внутреннее ухо с горлом, которое может возникнуть из-за повреждения височно-челюстного сустава, полипов, аллергии и др.;
острый отит или гнойный отит.
8. Травма. Головокружение также может быть вызвано черепно-мозговой травмой, вызвавшей сотрясение лабиринта или перелом височной кости.
9. Базилярная мигрень. В некоторых случаях признаком мигрени является не изнуряющая головная боль, а приступообразне длительное головокружение. Чаще всего такими формами мигрени страдают девочки подросткового возраста. В основном такие больные склонны к укачиванию.
10. Эпилепсия. Признаком этой болезни, особенно в детском возрасте, может проявиться головокружение, сопровождающееся тошнотой. Но чаще всего эти основные признаки нарушения вестибулярного аппарата сопровождаются при эпилепсии кратковременным нарушением сознания, галлюцинациями, выделением слюны, нехарактерными двигательными движениями.
11. Достаточно редко причиной подобных нарушений является опухоль мостомозжечкового угла. Выявляются новообразования в основном постепенным снижением слуха вплоть до его потери, впрочем, глухота иногда наступает резко. Головокружение практически не встречается, но часто проявляется нарушение координации движений. Новообразования чаще всего возникают по причине нейрофиброматоза в любой форме, при котором на коже проявляются светло-коричневые пятна.
12. Краніовертебральна патология является достаточно распространенной причиной возникновения головокружения и нарушения координации движений. При этом могут выявляться нистагм, нарушение речи, у больного отмечается нарушение глотательной функции. В основном возникновению данного патологического состояния подвержены дети.
13. Рассеянный склероз часто характеризуется истинным головокружением, что сопровождается сильной тошнотой.
диагностика
Ввиду того что основные вестибулярные функции нарушаются по причине патологического состояния, лечение нарушений вестибулярного аппарата нужно начинать с выяснения первопричины возникновения патологического состояния. При первых признаках нарушений необходимо обратиться к отоларингологу. Кроме осмотра врача обычно проводится детальное обследование при помощи:
аудиометрии, что позволяет определить слуховую чувствительность;
ультразвукового исследования, с помощью которого проверяется состояние позвоночных артерий;
компьютерной томографии мозга на предмет патологических изменений.
Эти и другие современные методы диагностики помогают с наибольшей точностью определить характер нарушений и причины их возникновения.