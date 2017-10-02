Нарушителя с електроловом разоблачили на озере вблизи Замглая
В ходе рыбоохранного рейда по водоемам Репкинского района на озере вблизи с. Замглай Черниговская рибоохоронний патруль задержал местного жителя, который осуществлял лов рыбы с применением электротока – электроудочкой. В незаконный способ нарушитель выловил 14 кг рыбы. Убытки по данному факту составили 7 497 грн. Материал об административном правонарушении направлено в Репкинского районного суда Черниговской области для привлечения правонарушителя к ответственности, согласно действующему законодательству.
Согласно ст. 249 Уголовного кодекса Украины, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 грн – 6 800 грн) или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок. Кроме того, придется оплатить ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, в определенном размере.
Источник: сайт Черниговского рыбоохранного патруля
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.