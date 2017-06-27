«Народный фронт» и его бухгалтерия. Кто же финансирует партию Яценюка
Отсутствие региональных ячеек свидетельствует: партия не планирует развиться и ей нет куда тратить государственные средства
В прошлый раз, исследуя финансовые отчеты партии «Народный фронт», мы ставили вопрос: если партия, которая переживает не лучшие времена, получит из госбюджета значительную сумму средств (а по состоянию на сегодня – это более 100 млн грн) то воспользуется она этим судьбоносным шансом? Сейчас можем уверенно ответить: Barba non facit philosophum. То есть как борода не делает из человека философа, так и деньги не сделали из партии лидера общественного мнения. Но…
Люди…
Уже в 2017 году в секретариате партии работают 655 человек, что на 54 больше, чем в конце 2016-го и на 655 больше, чем до начала бюджетного финансирования. То есть на сегодня штат аппарата максимальный за всю ее историю, по крайней мере официально, и имеет тенденцию к росту. И не стоит забывать, что все эти люди финансируются из бюджетных средств, то есть мы можем требовать отчет об их проделанной работе. Средняя заработная плата работников в 2017 году составила 7640 грн.
Ресурсы…
Как и в прошлом году, партию не финансировали ни физические лица, ни юридические. Никаких взносов на счета партии не поступило. Это прежде всего свидетельствует об отсутствии партийной дисциплины и культуры. За время своего существования партия так и не выработала традиций партийных взносов, что в мировой практике является значительной (если не основной) частью дохода.
Все партийные расходы были или из накопленных еще с 2015 года средств, происхождение которых до сих пор никто не объяснил, или бюджетных, предусмотренные, согласно законодательству, на уставную деятельность.
В первом квартале 2017 года партия «Народный фронт» из госбюджета получила 28,4 млн грн – это наибольшая сумма среди всех партий, которые имеют счастье финансироваться за счет налогоплательщиков. В общем, за год партия из бюджета получит 113,7 млн грн. Для сравнения: примерно такая же сумма выделена на содержание аппарата Винницкого городского совета и его исполнительных органов или такую сумму правительство выделило для одноразовой помощи семьям погибших и пострадавшим участникам Революции достоинства на 2017 год.
Львиная доля всех расходов связана с арендой офисных помещений – чуть более 7 млн грн, заработная плата составляет почти 6 млн грн и налоги – более 4 млн грн.
Особенности аренды…
Естественно, что такое количество работников нужно обеспечить рабочими местами и создать условия для их комфортной работы. Поэтому количество офисных помещений, которые партия арендует, увеличивается в геометрической прогрессии.
Центральный офис партии, как и ранее, расположен в Киеве, на Кловском спуске, 7, как и ранее хозяином офиса является сестра Антона Яценко Дяр’я. В прошлом году партия арендовала 375 кв. м, а с 1 января еще дополнительно 327 кв. м. Но и этого оказалось мало и «Народный Фронт» арендовал, по тому же адресу, соседние офисы в народного депутата Украины Валерия Писаренко – еще 750 кв. м.
Общая площадь офисов в Киеве составляет 1452 кв. м. Более того, если посмотреть в декларацию господина Писаренко, то в 2016 году он предоставлял в аренду 750 кв. м своего офиса народному депутату, члену партии «Народный Фронт» Дзензерскому Денису Викторовичу. То есть очевиден факт, что господин Дзензерский в 2016 году арендовал офисы для нужд своей партии, хотя это и не указано в общем финансовом отчете. Более того, в той же декларации все тот же депутат арендует дополнительно еще 312 кв. м у Дарьи Яценко. Стоит отметить, что Валерий Писаренко и Антон Яценко – члены депутатской группы «Відродження» в Верховной Раде.
Структура партии…
Если говорить о местных организациях партии «Народный Фронт», то стоит заметить, что официально в органах юстиции, такие не зарегистрированы, хоть региональная структура и существует. Доказательством этого является обозначение в финансовом отчете наличии работников в областных, городских и районных организациях. В общем, если верить отчету, партия арендует 459 офисных помещений по всей Украине, общей площадью 14 082 кв. м. В конце 2016 года таких офисов было – 368. Это однозначно говорит о не скорую, но все же мобилизацию партийного актива, тем более, ресурсы в виде государственной финансовой поддержки достаточно существенные.
Чем богаты…
Есть в собственности партии и нематериальные активы. Это эмблема, флаг, видеоролик, девиз и право на издание одноименной газеты. И это все. А еще партия закупила в конце прошлого года программу 1:С и 40 антивирусных программ ESET Endpoint Antivirus. Каким образом их распределили среди 655 работников в отчете, к сожалению, не указано.
Можно много дискутировать, удается начало реформы борьбы с политической коррупцией, партии прислушиваются к критике в свой адрес, действует ли новый Закон о политических партиях в Украине. Но после критики со стороны общественности в адрес партии, функционеры существенно изменили структуру расходов. Еще в 2016 году партия потратила бюджетных средств на рекламу 33 млн грн, а уже в первом квартале 2017 года только 5400 грн. Это может быть примером того, как общественность «убедила» партию использовать средства действительно на уставную деятельность.
Вместе с тем существуют и нерешенные проблемы. В первую очередь – отсутствие партийных взносов, незарегистрированные региональные ячейки, не определена балансовая стоимость автомобиля, передаваемого в пользование партии общественной организацией «Фронт Перемен», ведь это также спонсорский взнос.
Более того, отсутствие региональных ячеек может свидетельствовать, что политсила не планирует своего дальнейшего развития как самостоятельного политического субъекта. На это указывают и последние рейтинги, и факт, что партии, по сути, некуда тратить средства, ведь, несмотря на то, что за шесть месяцев 2016 года с 50 млн грн 33 было потрачено на рекламу, всех средств партия так и не освоила и вернула в бюджет почти 4 млн грн. И уже в первом квартале 2017 года неиспользованных остается 10,5 млн грн.
Следовательно, отсутствие четкой вертикали, нежелание качественно развиваться, неосвоенные средства, выделяемые из госбюджета на уставную деятельность, недостаток финансовой поддержки со стороны своих сторонников, низкие рейтинги – все эти факты могут свидетельствовать о предстоящих переформатирования, слияние с другими командами или перезагрузки партии «Народный фронт».
Проанализировав отчет, вопросов возникает больше, чем ответов. И главное из них: кто финансирует партию?
Материал подготовлен в рамках коалиции «Деньги партий под контролем» и с помощью аналитической системы YouControl.
Виктор Таран, Сергей Адаменко, Центр «ЭйдосДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым