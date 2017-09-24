Народные средства от грибка – Новый День
2017-04-18 21:08
Народные средства от грибка – Новый День
Можно попробовать справиться с грибком на ногтях ног народными средствами.
Однако такое лечение будет эффективно лишь при появлении первых симптомов, т. е. на начальных стадиях поражения ногтевой пластины.
Помните, если кто-то вам говорит, что от грибка ногтей можно ли избавиться быстро, это не правда! Выведение грибка-это долгий и нудный процесс.
1. Толокнянка и чистотел
50-60 г чистотела необходимо залить кипятком (1,5 литра). Настой должен немного остыть, после чего в него добавляется 3-процентная перекись водорода. Достаточно будет 50 мл. Далее ногу распаривают, а к пораженному ногтю необходимо приложить лист толокнянки, разрезанный вдоль.
2. Ванны из дубовой коры
Ванночки из коры дуба – одно из самых эффективных средств для лечения грибка.
200-250 гр. измельченной коры дубы насыпаются в небольшую кастрюльку с 1 литром холодной воды. Далее кастрюля на 10-15 минут ставится на слабый огонь. После того как отвар закипит, дайте ему немного остыть. Далее жидкость выливается в тазик, куда опускаются ноги. Держать ноги в ванночке нужно до тех пор, пока вода совсем не остынет. После ванночки ноги тщательно вытираются и высушиваются.
3. Йод
Йод для лечения грибка считается самым простым, распространенным и эффективным способом. Два раза в день капайте по одной капле йода на каждый пораженный грибком ноготь. Курс лечения грибка йодом составляет около двух недель. Как правило, во время лечения больные чувствуют боль, но это обычно говорит о том, что болезнь вот-вот отступит. Впрочем, если боль и дискомфорт не дают вам покоя, увеличиваясь с каждым днем, то лучше всего от йода отказаться и попробовать другие способы лечения грибка.
4. Масло чайного дерева
Масло чайного дерева – эффективное и проверенное средство, отлично справляется даже с самыми сложными заболеваниями, а особенно часто его используют для лечения от грибка.
Масло чайного дерева можно просто наносить на пораженный участок, но лучше всего ногу предварительно распарить. Масло чайного дерева имеет антибактериальное действие, снимает зуд и заживляет трещины.
5. Раствор прополиса
Чем чаще вы будете наносить спиртовой раствор прополиса на пораженные участки, тем будет, конечно же, лучше. Вы будете приятно удивлены, сколь быстрым будет эффект от прополиса. Но отметим, что даже при исчезновении внешних проявлений заболевания, лечение необходимо продолжать еще некоторое время. Это полностью исключит возможность повторного появления грибка.
6. Сок чеснока и лука
Речь идет об «убойном» противовоспалительном средстве, содержащем в себе целую «армию» фитонцидов, которые быстро и эффективно побеждают грибок. Стоит помнить, что хоть это средство и действенное, но запах от него приятным назвать никак нельзя. Много людей только из-за одного запаха отказываются лечить грибок чесноком и луком.
7. Уксус и морковный сок
100-150 мл свежего, морковного сока разбавьте стаканом 7% уксуса. Полученным составом пораженные участки смазываются 5-6 раз в день до полного выздоровления. Будьте осторожны, чтобы не сжечь уксусом дерму.
8. Сырая картошка
Нарежьте очищенную сырую картофелину на тонкие ломтики. Далее налепите с помощью пластыря компресс из картошки на пораженные места. Держать 30 минут. Заметим, что можно компресс и не накладывать, а просто протереть больные участки. Для полного излечения от грибка с помощью картошки потребуется около месяца.
9. Чайный гриб
Чайный гриб – средство для лечения грибка, которое нужно попробовать в первую очередь. Отщипните от чайного гриба небольшой кусочек. Снимите с него пленку, а потом разомните до состояния кашицы. Втирайте эту массу в пораженные места 3-4 раза в день. Естественно, что при каждой процедуре необходимо использовать только свежий кусочек чайного гриба. Перед сном рекомендуется прикладывать компрессы, используя для них настой из гриба. Для лучшего эффекта ноги перед компрессом следует распарить.
10. Специальная диета
При грибке рекомендуется потреблять больше продуктов, содержащих серу. Именно серу все грибковые вирусы бояться, как огня. Среди таких продуктов можно назвать яйца, зелень и кисломолочные продукты.