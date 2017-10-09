Народные приметы на 9 октября – день Иоанна Богослова
2017-10-09 07:39
Народные приметы на 9 октября – день Иоанна Богослова
9 октября отмечали день Иоанна Богослова, который в народе считался наставником іконної дела и покровителем живописцев.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В церкви его почитают как Божьего странника, который последовал за Христом на Голгофу. В народе Иоанну молились перед отправлением в долгий путь, поскольку верили, что дороги обычно притягивают нечистую силу, и путь может быть довольно опасным. Говорили, что на таких дорогах живут ведьмы, покойники и другие духи, погибшие без покаяния. На перекрестках по ночам лешие играют, ждут путешественников, пугают и убивают их. Поэтому, говорили, что человеку, который оказался в дороге после захода солнца, нужно быть очень осторожным. Особенно надо было остерегаться нечистой силы пьяных людей.
В церковном предании говорится, что Иоанн был младшим братом апостола Иакова, вместе с которым был призван в ученики самим Иисусом Христом. А до этого Иоанн с Иаковом зарабатывали на жизнь простым рыбацким промыслом. Иван был одним из самых приближенных апостолов Иисуса, а поэтому, стал свидетелем многих событий, происходивших в его жизни. Именно ему Христос поручил заботу о своей матери Марии, и именно он впоследствии отправился на остров, чтобы в одиночестве поработать над книгой «Апокалипсис», которая рассказывает не только о прошлых, но и о предстоящих событиях.
Народные приметы на 9 октября