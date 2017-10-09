Народные приметы на 9 октября – день Иоанна Богослова

despravda | 09.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-09 07:39

Народные приметы на 9 октября – день Иоанна Богослова
9 октября отмечали день Иоанна Богослова, который в народе считался наставником іконної дела и покровителем живописцев.

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В церкви его почитают как Божьего странника, который последовал за Христом на Голгофу. В народе Иоанну молились перед отправлением в долгий путь, поскольку верили, что дороги обычно притягивают нечистую силу, и путь может быть довольно опасным. Говорили, что на таких дорогах живут ведьмы, покойники и другие духи, погибшие без покаяния. На перекрестках по ночам лешие играют, ждут путешественников, пугают и убивают их. Поэтому, говорили, что человеку, который оказался в дороге после захода солнца, нужно быть очень осторожным. Особенно надо было остерегаться нечистой силы пьяных людей.

В церковном предании говорится, что Иоанн был младшим братом апостола Иакова, вместе с которым был призван в ученики самим Иисусом Христом. А до этого Иоанн с Иаковом зарабатывали на жизнь простым рыбацким промыслом. Иван был одним из самых приближенных апостолов Иисуса, а поэтому, стал свидетелем многих событий, происходивших в его жизни. Именно ему Христос поручил заботу о своей матери Марии, и именно он впоследствии отправился на остров, чтобы в одиночестве поработать над книгой «Апокалипсис», которая рассказывает не только о прошлых, но и о предстоящих событиях.

Народные приметы на 9 октября

  • Снег пошел 9 октября – через 40 дней наступит зима
  • Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежаркий и дождливый июль
  • До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев – жди суровой зимы
  • Дождь со снегом 9 октября – в январе будет три сильных оттепели
  • Если человек родился 9 октября, то его талисманом считается топаз. Также в качестве оберега можно носить яшму. Такие люди считаются непоседами
  • Тетерева стоят на верхушках деревьев – по приметам будет ясная погода
  • После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег
  • Во время заката небо в дымке – жди скорого ненастья
  • В течение дня температура воздуха практически не меняется – такой она останется и в ближайшие дни
  • Улетели грачи 9 октября – скоро выпадет снег
  • Розовый, желтый или золотой закат – хорошая погода будет
  • Яркие звезды – погода будет приятной. Тусклые звезды предвещают дождь или снег
  • Быстрый листопад – примета, что зима тоже наступит довольно быстро
  • Идет дождь 9 октября – непогода продлится еще 2 недели

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