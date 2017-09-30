Народные приметы на 30 сентября – День Софии. День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
2017-09-30 07:11
Народные приметы на 30 сентября – День Софии. День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
В церкви 30 сентября почитают память четырех мучениц: Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
Предание гласит, что сама София была вдовой и занималась воспитанием своих дочерей, прививая им веру в Господа с самого детства. Однако в то время повсеместно было распространено язычество, а потому, император, узнав о четырех християнках, решил обратить их в свою веру. Но девушки оказались стойкими и отвергли не только уговоры императора, но даже и подарки. За это их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили, и лишь только тогда три девушки погибли. Сама же София, похоронив своих дочерей, умерла от горя через три дня. Согласно писанию, на момент смерти Вере было 12 лет, Любови – 9, а Надежды – 10. Кстати, существует версия, что девушки носили греческие имена: Пистис, Элпис и Агапэ, были переведены на русский язык. Имя София означает «мудрость».
Много девушек 30 сентября отмечали свои именины, поскольку вышеуказанные имена были очень популярны на Руси. По той причине, что день ангела отмечали многие, придумали общий праздник и назвали его бабьи именины, после чего стали поздравлять всех женщин. По старинной традиции полагалось 30 сентября как следует поплакать о родных и близких, о своей семье. Потом можно было браться за приготовление пирогов и кренделей.
Народные приметы на 30 сентября