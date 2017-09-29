Народные приметы на 29 сентября – День Ефімії
2017-09-29 09:50
Народные приметы на 29 сентября – День Ефімії
Именно 29 сентября сейчас начинали стричь овец, шерсть которых использовали для изготовления валенок.
Также 29 сентября продолжали заготавливать капусту на зиму. Обычно делали это совместно, устраивая так называемые капустные вечеринки. Собирались у кого-нибудь дома и занимались заготовками, исполняя песни, шутки, прибаутки, разговаривая на разные темы.
В церкви 29 сентября чтят память святой Ефіміі Всехвальной, которая, согласно Священному писанию, жила в Халкидоне в III-IV веке и происходила из семьи праведных христиан, а потому, в Бога уверовала с самого детства. В то время довольно часто организовывались массовые гонения на последователей христианской веры, а потому, эти события непосредственно повлияли и на жизнь Ефімії. Однажды правитель города велел всем жителям собраться на праздник, посвященный богу Марсу. Однако в то же время свое служение осуществляла местная христианская община, за что все ее члены были арестованы. Всех христиан представили императору, который должен был совершить над ними суд. И только Ефима правитель оставил в городе, поскольку попытался ее соблазнить. Однако девушка отвергла все ухаживания, в результате чего он подверг Ефима различным пыткам, но она осталась невредимой. Ефима бросили в диких зверей, которые не тронули ее, и только медведица впоследствии ранила Ефима, которая тут же умерла после того, как услышала голос с неба, призывала ее к себе. Одновременно в городе произошло землетрясение, которое разрушило все языческие храмы.
29 сентября продолжали делать заготовки на зиму. Квасили и солили капусту с морковью, яблоками, брусникой, клюквой.
Народные приметы на 29 сентября