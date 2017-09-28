Народные приметы на 28 сентября – день Никиты Готского

despravda | 28.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-28 06:11

Народные приметы на 28 сентября – день Никиты Готского
28 сентября в народе называли по-разному: день Гусаря, день Никиты Гусепрольота, день Гусятника.

28 сентября начинают забивать гусей, и именно с этим событием связано название праздника. Дикие гуси улетают в теплые края. Также 28 сентября начинают стричь овец. Распространена была традиция задабривать водяного и делали это весьма необычным и странным способом: в водоем бросали гуся без головы, а саму голову относили домой, поскольку она предназначалась для домового.

28 сентября начинали сбор репы, а другие корнеплоды пытались убрать раньше, поскольку утром наблюдались довольно сильные заморозки. Из репы готовили множество разных блюд – ее варили, парили, ели в сыром виде. Также делали из нее кашу. Было распространено много историй и сказок, связанных с репой. Одна из наиболее известных – «Репка».

В церкви 28 сентября почитается память святого Никиты Готского, который жил приблизительно в IV веке недалеко от Дуная. Когда Никита принял христианство, то сразу начал проповедовать среди своих соплеменников готов. Правил здесь язычник Атанарих, которого Никита открыто обличал, что привело к мученической смерти проповедника. Язычники схватили Никиту и стали принуждать его отречься от своей веры, но Никита отказался это сделать. За это его решили сжечь, но огонь не тронул Никиту. Впоследствии проповедник все равно был казнен, и его мощи были перенесены на территорию Константинополя.

В народе день 28 сентября называли Гусятником, поскольку именно сейчас можно было резать гусей, которых ранее старательно откармливали. В свою очередь, дикие гуси улетали в теплые края, а это означало, что охотники выходили на последний промысел в этом году. Конечно же, главным блюдом в этот день был печеный гусь.

Народные приметы на 28 сентября

  • Дикие гуси летят на юг – примета, что скоро будет похолодание
  • Гуси часто садятся на землю, а скворцы пока что не собираются улетать – осень будет сухой и теплой
  • Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу – будет мороз
  • Гусь полощется в воде – по приметам, жди потепления

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