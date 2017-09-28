Народные приметы на 28 сентября – день Никиты Готского
2017-09-28 06:11
Народные приметы на 28 сентября – день Никиты Готского
28 сентября в народе называли по-разному: день Гусаря, день Никиты Гусепрольота, день Гусятника.
28 сентября начинают забивать гусей, и именно с этим событием связано название праздника. Дикие гуси улетают в теплые края. Также 28 сентября начинают стричь овец. Распространена была традиция задабривать водяного и делали это весьма необычным и странным способом: в водоем бросали гуся без головы, а саму голову относили домой, поскольку она предназначалась для домового.
28 сентября начинали сбор репы, а другие корнеплоды пытались убрать раньше, поскольку утром наблюдались довольно сильные заморозки. Из репы готовили множество разных блюд – ее варили, парили, ели в сыром виде. Также делали из нее кашу. Было распространено много историй и сказок, связанных с репой. Одна из наиболее известных – «Репка».
В церкви 28 сентября почитается память святого Никиты Готского, который жил приблизительно в IV веке недалеко от Дуная. Когда Никита принял христианство, то сразу начал проповедовать среди своих соплеменников готов. Правил здесь язычник Атанарих, которого Никита открыто обличал, что привело к мученической смерти проповедника. Язычники схватили Никиту и стали принуждать его отречься от своей веры, но Никита отказался это сделать. За это его решили сжечь, но огонь не тронул Никиту. Впоследствии проповедник все равно был казнен, и его мощи были перенесены на территорию Константинополя.
В народе день 28 сентября называли Гусятником, поскольку именно сейчас можно было резать гусей, которых ранее старательно откармливали. В свою очередь, дикие гуси улетали в теплые края, а это означало, что охотники выходили на последний промысел в этом году. Конечно же, главным блюдом в этот день был печеный гусь.
Народные приметы на 28 сентября