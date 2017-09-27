Народные приметы на 27 сентября – Воздвижение Господне
2017-09-27 07:58
Народные приметы на 27 сентября – Воздвижение Господне
Отмечали, что птицы 27 сентября начинают улетать в теплые края.
В народе праздник называли капустник и готовили пирожки с капустой. 27 сентября устраивали вечерние посиделки, которые могли продолжаться в течение двух недель.
В православной церкви 27 сентября отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения креста в IV веке. Произошло это в Иерусалиме.
Языческие императоры, решив уничтожить всякие воспоминания о том, что происходило на Голгофе, велели засыпать ее землей и поставить на этом месте статую Юпитера и капище богини Венеры. Однако через 300 лет на престол вступил император Константин, который отличался милостью по отношению к верующим.
Согласно преданию, крест был найден матерью императора Константина Великого, царицей Еленой. Именно они организовала раскопки, в результате которых обнаружили пещеру гроба Господня и неподалеку – три креста. Интересно, что лишь чудо помогло узнать о том, где находится тот крест, на котором распяли Иисуса. Больная женщина, прикоснувшись к нему, исцелилась.
27 сентября в церквях сегодня проходят праздничные мероприятия. Крестьяне шли в храм, а потом приступали к своим повседневным делам. Название праздника также нашло свое отражение в пословицах и поговорках. Говорили, что на Воздвиженье осень лето отодвигает. Устанавливался пост. Ели, в основном, капусту. За три дня до праздника убирали все овощи с корнями, поскольку считалось, что утренние заморозки погубят урожай. Оставлять можно было, разве что, репу.
Крестьяне 27 сентября занимались заготовкой капусты на зиму и часто делали это вместе, организовывая так называемые капустные вечеринки, сопровождая работу шутками и прибаутками. Считалось, если девушка, собираясь на посиделки, прочитать специальный заговор, то встретит парня, которого полюбит.
Старались на планировать важных дел на Воздвиженье, поскольку они могли закончиться неудачно. Также запрещалось отправляться в лес, так как, согласно поверьям, медведь берлогу себе сейчас устраивает и может напасть на встречного человека. Также верили, что сейчас и леший осматривает свое царство, а ему на глаза лучше не попадаться.
Народные приметы на 27 сентября