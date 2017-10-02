Народные приметы на 2 октября – день Трофима и Зосимы
2017-10-02 08:06
Народные приметы на 2 октября – день Трофима и Зосимы
В древности Зосима считался покровителем пчел, и именно ему 2 октября молились о том, чтобы пчелы были живы и здоровы, чтобы меда было в достатке. 2 октября принято было ставить ульи в омшаник, а пчеловодом следует также готовиться к зиме.
2 октября начинался сбор меда, и в народе время с 2 по 10 октября было известно как пчелиная девятина. Молились 2 октября также и Трофиму, поскольку верили, что он дружит с медведем, а потому, поможет получить мед.
Зосима жил приблизительно в IV веке в одном городе, где было распространено язычество. Однако впоследствии, поверив в Бога, он ушел в пустыню, где соседствовалсамими опасными животными. Однажды Зосима встретил правитель Киликии и решил узнать, как ему удается укрощать животных. На это Зосим сказал, что в этом ему помогает вера, а правитель, который был язычником, распорядился отдать Зосиму различным мучениям, заставляя его отречься от Бога. Однако появился большой лев, который заставил отпустить Зосиму. Но после этого праведник тут же умер.
Трофим также пострадал за веру примерно в III веке. В Антиохии проводился языческий праздник, во время которого Трофим вместе со своим другом Саватием стали просить Господа вразумить людей. За это схватили, подвергли пыткам и казнили.
2 октября также проводились так называемые Трофимовы вечерки, в течение которых парни и девушки встречались между собой, выбирали себе невест у женихов. Парни приходили с медом и угощали девушек. Говорили, что именно Трофим помогает невестам найти друг друга, а потому, в этот день дома не сидели, а отправились гулять. Также девушки могли гадать в этот день на суженого. Верили, что если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку, то он непременно тебя полюбит.
Был распространен обычай 2 октября печь блины и оладьи, а затем угощать ими соседей и родственников. Ели их обычно с медом. Вообще же, бытовало поверье о том, что если съесть ложку меда и запить ее водой, то от всех болезней излечишься, и в следующем году болезни будут обходить человека стороной.
2 октября чествовали пчел, ведь из произведенного ими воска производят свечи, используемые в церкви. Говорили, что пчелы не жалят праведных людей, а вот грешники могут от них пострадать.
Народные приметы на 2 октября