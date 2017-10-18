Народные приметы на 18 октября – день Харитины
2017-10-18 08:03
Народные приметы на 18 октября – день Харитины
Дня 18 октября становились очень короткими. Все работы в огородах и садах были закончены. Девушки начинали собираться вечерами вместе, приносить прядки и делать пряжу.
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В церкви 18 октября почитается память святой мученицы Харитины, пострадавшей за веру в городе Понте примерно в IV веке. Известно, что в раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана Клавдием – благочестивым и добрым человеком. Харитина уверовала в Христа, после чего решила посвятить служению ему свою жизнь. Клавдий же любил девушку, как родную дочь, поддерживал ее религиозные убеждения и даже построил для нее дом, поскольку Харитина очень хотела жить в одиночестве, чтобы иметь силы и время для молитвы. Для многих верующих Харитина стала примером образцового христианина, и многие благодаря ей также уверовали во Христа. Но однажды Харитину оклеветали язычники, в результате чего она предстала перед судом. Унижение и моральные пытки не заставили Харитину отказаться от своих религиозных убеждений, в результате чего она была казнена.
18 октября крестьяне обычно старались закончить все огородные и полевые работы и начинали заниматься домашними делами. Начинаются вечера, в которые девицы коротают время за прялками. Кстати, прядильное искусство издавна ценилось на Руси, а потому, отлынивать от работы не разрешалось.
Народные приметы на 18 октября