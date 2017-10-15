Народные приметы на 15 октября – День Устиньї и Куприяна
2017-10-15 08:11
Народные приметы на 15 октября – День Устиньї и Куприяна
Устинью и Куприяна в народе считали защитниками от бесов, колдунов и ведьм.
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Говорили, что это время, в которое необходимо избавляться от всякой нечисти и мары. Поверья говорили о том, что, если человек 15 октября не будет вести себя осторожно, то, согласно приметам, на него нападут злые силы. Считали, что больше всего страдают от них пьяницы или люди, пренебрегают религиозными обязанностями – все они считались грешниками. Верили, что черты могут быть пьяным людям. Они не только пугают человека, но и истощают его тело, часто доводят до самоубийства. Именно бесов обвиняли в возникновении такой болезни, как белая горячка. В сознании крестьян бесы выглядели по-разному: и стандартно, с рогами и копытами, как их изображают на картинах, и в человеческом облике, и в образе животных. Также говорили, что черты способны принимать вид иностранцев – поляков, эфиопов и литовцев, монахов и воинов. Они могут не просто появиться человеку, но и вселиться в него. Делают это при помощи наговора, который передается с водой, поцелуем, едой, дыханием или прикосновением.
15 октября был конец золотой осени, и начинались настоящие холода вместе с ноябрем. Все полевые работы к этому времени уже были закончены. Стояла пора свадеб и гуляний.
В православной церкви 15 октября почитается память трех мучеников: Куприна, Феоктиста и Иустины, живших в IV веке и погибли за веру в Христа. Известно, что Киприан жил на территории Антиохии и обучался языческой философии. В зрелом возрасте был посвящен в жрецы. Поговаривали, что он видел великого князя тьмы и обрел большую силу. В том же городе жила Иустина, которая приняла христианство и пыталась обратить в веру своих родственников. Там же жил и юноша по имени Аглаид, который пытался соблазнить Іустину и обратился к Киприану, зная о его способности и силы. Что бы не делал Киприан, девушка оставалась непреклонной. Именно после этого и сам Киприан уверовал во Христа, покаялся и принял крещение. После этого он сам стал проповедовать христианство, и многих людей обратил. Случилось даже так, что все капища оказались в запущенном состоянии, поскольку некому было приносить жертвы языческим богам.
Что касается Иустины, то она после этого стала игуменьей в одном из местных монастырей. Во время гонений, организованных в отношении христиан, Иустина и Киприан пострадали за свою веру и были казнены. Воин Феоктист, который был стражником императора, видя страдания мучеников, сам уверовал во Христа и объявил себя христианином, в результате чего также был казнен.
Народные приметы на 15 октября