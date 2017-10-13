Народные приметы на 13 октября – день Григория
2017-10-13 08:18
Народные приметы на 13 октября – день Григория
Предание гласит, что 13 октября люди старались обновить свои подушки и матрасы.
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Старую солому обычно сжигали, а новой набивали все вещи. Приближался праздник Покрова, а потому, необходимо было навести порядок в доме. Выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежей соломой. 13 октября крестьяне ассоциировали с соломой, поскольку считали, что именно она вбирает в себя всю силу земли. Говорили, что человек рождался на соломе и умирал на ней. На соломе обычно спали, ее использовали для изготовления занавесей для окон, кормили скот соломой. Если лето было влажным, то гнилая солома, но и здесь ее не выбрасывали, а применяли для того, чтобы покрывать крыши домов.
Хозяйка 13 октября обязательно должна была сжечь старую солому. Кто-то использовал клуни, а кто-то выбрасывал солому в печь, чтобы защитить себя и близких от сглаза. Молились также Михаилу и Григорию, чтобы замена соломы была исключительно на благо. Кстати, по старой соломе можно было судить о состоянии здоровья человека, которая на ней спала. Говорили, что солома могла рассказать о скрытом недуге, который постепенно прогрессировал. Также старухи в это время сжигали лапти, чтобы «ходу зиме предоставить».
Была распространена традиция 13 октября обливать детей через решето водой, поставив их на порог дома – считали, что это помогает защититься от болезней. Кстати, решето и порог считались символами потустороннего мира, границей между домом и другой землей. Решето также было связано с достатком.
В церкви 13 октября почитается память святого Михаила, который известен как первый митрополит Киевский. Согласно преданию, в конце века патриарх константинопольский Николай II поручил Михаилу отправиться в Корсунь, где ему следовало крестить князя Владимира. Чуть позже святитель посетил и Киев, где многих обратил к христианской вере. Теперь мощи святого находятся в Киево-Печерской лавре.
Народные приметы на 13 октября