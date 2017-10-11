Народные приметы на 11 октября – день Харитона Исповедника
2017-10-11 06:50
Народные приметы на 11 октября – день Харитона Исповедника
Илья Муромец известен как былинный герой и в народе считался покровителем людей и защитником их от врагов.
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11 октября крестьяне опасались и старались не покидать дом без необходимости, поскольку, согласно верованиям, именно сейчас можно поддаться сглаза и порчи. Поэтому, 11 октября, в основном, занимались домашней работой. Нельзя было выметать сор из избы, поскольку это может привести к беде.
Очень опасным 11 октября считалось для тех, кто вступает в брак. Для того чтобы отвести беду, приносили колдуньи кувшин меда с пирогом. Делали это молодые самостоятельно и втайне от всех. Верили, что это задобрит ведьму, и тогда она не расстроит свадьбу и не нашлет какое-нибудь проклятие. Если порчу все-таки наводили, то от нее можно избавиться разными способами. Например, могли взять в правую руку стакан воды, а в левую руку – нож и прочитать специальный заговор. Затем становились на скрипучую половицу, которая была в доме, и выпивали заговоренный воду. Последний глоток изливали на себя, а потом выбрасывали.
Нельзя было 11 октября употреблять в пищу ягоды, ни сырые, ни обработаны. Говорили, что дьявол за три дня до праздника плюет на все ягоды, и человек, который их съест, будет болеть очень долго.
Также 11 октября отмечали день Осеннего Николы, в течение которого распространен был обычай собираться на вечеринки – молодежь приходила на летние кухни для того чтобы сварить мед. Ранее днем люди заготавливали сок и заливали им большие чугуны или котлы. Пары также могли идти МАРЬЯЖ, то есть погулять вдвоем. До рассвета обязательно нужно было вернуться домой «к меду». Приходили в дом, где хозяйка нарезала каравай и заваривала чай, угощая гостей свежим медом. Именно по этой причине праздник получил название Николай-медовар.
В церкви 11 октября почитается память святого Харитона Исповедника, который проживал на территории Малой Азии (город Іконія) в III-IV веках. Жил он во времена правления императора Аврелиана, известного своей неприязнью к христианам. Поэтому, в течение времени пребывания его у власти, проводились массовые гонения в отношении сторонников Христа. Во время одного из них и был схвачен Харитон. Язычники жестоко его избили, после чего бросили в тюрьму, из которой он был уволен после прихода к власти императора Тацита. Харитон отправился на Святую Землю, но недалеко от Иерусалима был схвачен разбойниками, которые привели его в свою пещеру. От смерти Харитона спасла змея, которая отравила вино своим ядом. Разбойники выпили его и тут же умерли. Харитон остался жить в пещере и построил там церковь, где сложилась своя община, после чего образовалась Фаранський лавра – первая церковь на данной территории.
Народные приметы на 11 октября