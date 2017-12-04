Народная медицина: лечим простуду без таблеток
Когда наступают холодные и сырые дни, очень многих людей начинает мучить простуда. По данным современной медицинской статистики, инфекционные заболевания дыхательных путей – это самая частая причина, с которой обращаются к врачам люди во всем мире.
Если отнестись к лечению этих заболеваний несерьезно и переходить их, как говорят, на ногах, можно получить серьезные осложнения.
Лечение гриппа и большинства форм простуды проводится обычно специальными медикаментозными средствами, назначить которые может только врач. Однако лечение данных заболеваний, как и многих других, бывает гораздо более успешным, если использовать все доступные средства, например, народную медицину и гомеопатию.
Лечение народными средствами помогает нашему организму гораздо легче перенести то или иное заболевание, так как облегчает его симптомы и укрепляет иммунитет.
Народные домашние средства против насморка и боли в горле
Чаще всего простуда начинается с насморка. Однако не спешите сразу же применять аптечные препараты, а попробуйте закапать в нос теплое масло облепихи либо шиповника. Можно использовать ментолову масло, оливковое либо даже подсолнечное, для большей эффективности добавив в нее немного чесночного сока.
Можно использовать и сок лука, из расчета одна капля на столовую ложку кипяченой воды. Закапывать такую смесь в нос можно каждый час.
Очень действенным средством, не дающим инфекции распространяться дальше, являются полоскания горла отварами и настоями трав. Много трав, например, шалфей, ромашка, календула, владеют смягчающим и противовоспалительным действием. Отвары легко приготовить в домашних условиях, заваривая одну столовую ложку трав на стакан воды крутым кипятком. Настаивайте травы 20 минут и полощите горло этими настоями не меньше пяти раз на день.
Народные средства против тонзиллита
Если вы чувствуете, что начинается тонзиллит, попробуйте каждые 3 часа медленно жевать лимон вместе с цедрой, или полоскать горло лимонным фрешем. После полоскания ничего не пейте и не ешьте хотя бы в течение одного часа. А вообще не стоит ждать, когда горло начнет болеть – начинайте полоскания и ингаляции, как только почувствуете сухость и легкое першение.
Питание от простуды
Помочь своему организму перенести болезнь можно еще одним способом – резко изменить питание. При первых признаках простуды не стоит перегружать организм едой, зато надо больше пить: минеральную воду без газа, теплый чай, настои и отвары целебных трав и ягод, фреши.
Также стоит помнить, что лечить простуду, а тем более грипп только народными средствами ни в коем случае нельзя. Самолечение может привести к серьезным осложнениям.
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Marina