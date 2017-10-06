Наркозависимых теперь будут определять по отпечатку пальцев
Ученые из Университета Суррея (Великобритания) разработали быстрый и высокочувствительный тест отпечатков пальца, который за несколько секунд позволяет определить, употреблял ли человек кокаин.
Этот метод стал результатом первого крупномасштабного исследования для борьбы с наркотической зависимостью, а полученные результаты могут стать фундаментом для выявления следов употребления других наркотиков.
Руководитель исследования Мелани Бейли сообщила, что в основе метода лежит регистрация с помощью отпечатка пальцев метаболитов кокаина с использованием метода чувствительной масс-спектрометрии.
В эксперименте ученых приняли участие как наркозависимые пациенты из реабилитационных центров, так и здоровые добровольцы. Все, кто принимал участие в исследовании, мыли руки перед испытанием средствами различного типа, а потом делали отпечатки на специальной хроматографическом бумаге. Если кто-то употреблял кокаин, на его отпечатки пальцев масс-спектрометр проявлял бензоілкогенін и метілеггонін — вещества, которые являются продуктами расщепления наркотика. Важно отметить, что следы этих веществ можно обнаружить не только после простого мытья рук, но даже после длительной ручной стирки.
По мнению Н. Бейли, эта разработка является настоящим прорывом и поможет быстро выявить наркозависимую человека, возможно, до физиологических изменений в ее организме. Кроме того, тест обеспечивает результат в течение нескольких минут, является неинвазивным, полностью гигиеничен и не может быть сфальсифицирован, пишет apteka.ua.
По данным Национального статистического управления США, 1 из 12 взрослых в возрасте 16-59 лет в 2015-2016 гг. принимали запрещенные наркотики (а это около 2,7 млн человек). В 2015 году только в США было зарегистрировано почти 2,5 тысячи случаев смерти, связанных со злоупотреблением наркотиками, и этот показатель повышается в среднем на 10% ежегодно.