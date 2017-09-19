Наркоторговца приговорили к 6 годам лишения свободы
Прилуцкой местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в суде в отношении жителя г. Прилуки, который занимался распространением в городе амфетамина, чем совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и незаконный сбыт психотропного вещества, совершенное повторно).
Правоохранители по месту жительства мужа провели две оперативные закупки психотропного вещества, оборот которого ограничен – амфетамина.
В ходе досудебного следствия с целью обеспечения конфискации имущества наложен арест на все имущество подозреваемого.
Следовательно Прилуцкий горрайонный суд 14 сентября вынес обвинительный приговор, согласно которого подозреваемого признали виновным в совершении указанных уголовных правонарушений и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник: Прилуцкая местная прокуратура
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