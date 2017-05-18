Нардепы отменили закон Савченко
Рада отменила закон авторства народного депутата Надежды Савченко. За изменения в Уголовный кодекс Украины относительно зачисления срока предварительного заключения 5534 проголосовали 227 депутатов. Срок предварительного заключения теперь будет засчитываться в срок наказания день в день, а не день за два, как это было после вступления в силу «закона Савченко». Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Верховную Раду отменить так называемый закон Савченко, согласно которому один день заключения в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы. По словам главы МВД, сегодня по «закону Савченко» от дальнейшего отбывания наказания освобождены 8,2 тыс. Осужденных и заключенных, 31 тыс. Подлежит освобождению из мест лишения свободы в год. Он отметил, что среди освобожденных уже 785 человек были уличены в совершении преступлений, среди которых 22 – за умышленное убийство и 10 – за изнасилование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым