Нардепы установили рекорд по неголосуванню
2017-09-25 13:00
Нардепы установили рекорд по неголосуванню
Депутаты ВР в сентябре установили антирекорд участия в голосованиях за весь 2017 год.
Народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады в сентябре, передает Rus.Media.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
По наблюдениям КИУ, в течение этого месяца один депутат в среднем принял участие в четверти голосований, что является самым низким показателем за 2017 год.
Для сравнения: в июле один депутат принимал участие в среднем 48% голосований Совета, в июне – 55%, в мае – 49%, в апреле – 45%, в марте – 54%, в феврале – 51%, в январе – 50%.
Как сообщает комитет, в сентябре регулярно голосовали (более чем в половине случаев) только 60-80 депутатов. Так, 22 сентября в парламенте активно голосовали 52 нардепы, 21 сентября – 85, 20 сентября – 80, 19 сентября – 87, 8 сентября – 62, 7 сентября – 99, 5 сентября – 134 с 422.
“353 народных депутатов пропустили половину и более голосований в сентябре (то есть не нажимали “за”, “против” или “воздержался”). Из них 46 депутатов пропустили более 90% голосований. Они или отсутствуют на рабочем месте, или сознательно не голосовали”, – рассказывают в Комитете избирателей.
По данным организации, в ВР есть также 19 депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц.
“Из них 6-из группы “Возрождение” – Барвиненко, Бондарь, Пресман, Кацуба, Писаренко, Шкиря, 6 внефракционных – Жеваго, Мураев, Клюев, Константиновский, Онищенко, Ярош, 5 членов Оппоблока – Ларин, Шенцев, Звягильский, Бакулин, Рабинович, двое из БПП – Кривохатько и Чепинога”, – отмечается в сообщении.
Всего, по информации КИУ, в сентябре произошло 933 голосования, 856 из которых касались поправок к законопроекту №6232 относительно судебной реформы.