Нардепу Тимошенко вручили админпротокол о незаконном пересечении госграницы
2017-10-02 19:35
Нардепу Тимошенко вручили админпротокол о незаконном пересечении госграницы
Тимошенко стала третьим нардепом, которому вручили админпротокол о незаконном пересечении госграницы в ПП “Шегини”.
Лидер фракции “Батькивщина” Юлия Тимошенко стала третьим народным депутатом, которому сотрудники Государственной пограничной службы Украины вручили административный протокол о незаконном пересечении государственной границы 10 сентября в пункте пропуска”Шегини”, сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Rus.Media.
“Сегодня сотрудники службы в пределах своих полномочий Тимошенко вручили протокол о незаконном пересечении границы 10 сентября”, – сказал он в понедельник.
Вместе с тем, он отказался назвать фамилии других нардепов, которым были вручены протоколы, отметив лишь, что “Тимошенко стала третьей”.
Как сообщалось, 10 сентября лидер партии “Движение новых сил”, экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались в ПП “Шегини (Львовская обл.), прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М. Саакашвили в пересечении государственной границы группой лиц, в том числе народными депутатами.
Во время инцидента 13 бойцов Национальной полиции и 9 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. У одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных травмы меньшей степени тяжести.
Народный депутат из фракции “Народный фронт”, советник главы МВД Антон Геращенк сообщил, что пять народных депутатов Украины и экс-глава Службы безопасности Украины незаконно пересекли государственную границу Украины вместе с Н. Саакашвили. “Список народных депутатов Украины, которые незаконно пересекли границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов”, – написал А. Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.
Госпогранслужба составила 15 протоколов по ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы), в частности, протоколы составлены против 4 украинских журналистов, 10 иностранцев и против самого Михаила Саакашвили.