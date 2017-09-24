Нардеп объяснил, почему конфликт на Донбассе нельзя назвать войной
24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-08 08:39
Нардеп объяснил, почему конфликт на Донбассе нельзя назвать войной
Фактически, на Донбассе идет война, но закрепить это на законодательном уровне Украина пока не может
Об этом в комментарии СМИ заявил внефракционный народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза.
“На самом деле это действительно война. Война против России, война за независимость. Но надо понимать, что по некоторым причинам мы не можем назвать это войной”, – отметил нардеп.
По его словам, тогда придется объявить войну России. “А на это сейчас не пойдет ни один человек в здравом уме”, – подытожил Береза.