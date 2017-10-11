Нардеп Ляшко продал недвижимость бывшему регионалу за 15 миллионов
2017-10-11 09:06
Нардеп Ляшко продал недвижимость бывшему регионалу за 15 миллионов
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал 15,9 миллионов гривен
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал 15,9 миллионов гривен, передает Rus.Media.
Соответствующие изменения в нардеп внес в свою декларацию 9 октября.
В декларации отмечается, что средства он получил от продажи имущества Александру Рыженкову.
В апреле, июне и сентябре этого года Ляшко декларировал по 270 тысяч гривен поступлений от сдачи в аренду имущества том же Рыженкову.
“Украинская правда” еще утром во вторник обратилась к пресс-службы Олега Ляшко с просьбой прокомментировать, какое именно имущество продал нардеп.
Сейчас в его декларации указано, что он владеет тремя квартирами в Киеве, жилым домом в Козине Киевской области, офисом в 182 кв.м. в Киеве, гаражом, парковочным местом и несколькими земельными участками в Княжичах.
Кроме того, УП пыталась узнать, есть ли указанный покупатель имущества – Александр Рыженков – бывшим депутатом от Партии регионов. Однако, ответ пока не получили.
В то же время человек, у которого полностью совпадает имя, призівище и отчество- Александр Николаевич Рыженков был депутатом от Партии регионов, который голосовал за диктаторские законы.
Также Рыженкова считают человеком одного из богатейших бизнесменов страны – Виктора Нусенкиса. Уже, будучи совладельцем концерна “Энерго”, Нусенкис приобрел Донецкий металлургический завод и ряд предприятий угольной промышленности, учредив ЗАО “Донецксталь”. Именно Нусенкис, известный как главный жертвователь Украинской православной церкви Московского патриархата, приобщил Рыженкова к православной тематики и “русского мира”.