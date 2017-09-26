Наполи – Фейеноорд смотреть онлайн прямая трансляция матча 26 сентября
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в рамках Лиги Чемпионов. Когда начало матча Наполи – Фейеноорд 26 сентября в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Наполи – Фейеноорд
26 сентября в 21:45 в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», Наполи примет Фейеноорд в матче второго тура группового раунда Лиги Чемпионов.
Наполи провал стартовый матч чемпионской лиги, на выезде из-за странных решений Мауро Сарри итальянцы проиграли 1:2 Шахтёру. После той неудачи Наполи мощно провели отрезок в итальянском футболе, победив Беневенто 6:0, Лацио 4:1 и СПАЛ 3:2. После 6 туров Серии А неаполинцы делят 1-2 место в таблице с Ювентусом имея в активе 18 очков при разнице мячей 22-5.
Беспроигрышная серия Наполи на своём поле составляет 8 матчей, 7 побед и одна ничья в активе итальянцев, при 26 забитых и 6 пропущенных мячах.
Фейеноорд проиграл три из 4 своих последних матчей в сезоне, в Лиге Чемпионов голландцы стартовали с сокрушительного поражения от Манчестер Сити 0:4. В чемпионате команда Ван Бронхорста уступила ПСВ 0:1 и Бреде, переиграв Ден Хааг 2:0. После 6 туров в активе Фейеноорда 12 очков, при разнице мячей 12-6 и делёж 2-4 места в таблице. В этом сезоне голландцы сыграли трижды, выиграли два матча и проиграли один раз.
Ранее Наполи и Фейеноорд не встречались. Учитывая форму команд, их потенциал и фактор своего поля итальянцы должны одержать уверенную победу. Ставка: победа Наполи с форой – Ф1(-1,5).