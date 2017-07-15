Напиток очищает кишечник
15.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Кофе очень полезна для человеческого организма, в частности для повышения работоспособности и поднятия давления. Однако нужно знать меру и многим кофе противопоказан. Однако кишечник с помощью кофе может очистить любой.
В 1 л воды варить 2 ст. л. свежемолотого кофе в течение 5 минут. Настоять под крышкой 20-30 мин.
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Затем тщательно профильтровать через несколько слоев марли или бумажный фильтр. Перелить отвар в клизму и выполнить очистительную процедуру.
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