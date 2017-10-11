Нападение на прокурора, совещание в мэрии и высадка деревьев: інформпідсумок вторника

magictr | 11.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодняшний день был насыщен событиями. Утро началось с совещания в городском совете. Там побывал Павел Солодовник, о интересности смотрите в сюжете.

Также утром работали коммунальщики, они в сквере Бы. Хмельницкого высаживали кусты и деревья.

Кроме того, уже начались работы по установке ситилайтов на остановочных комплексах.

Утром Черниговщину облетела новость о том, что мужчина пришел в кабинет к прокурору и ударил ее топором по голове. Поговаривают, что это он сделал через семейный конфликт.

Неприятность постигла школу в Городне. Там строители оставили учеников и учителей без крыши над головой.

Черниговец снял патрульных, которые нарушали правила, и прислал видео нам.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Похожие записи

Об авторе

magictr