Нападение на прокурора, совещание в мэрии и высадка деревьев: інформпідсумок вторника
11.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодняшний день был насыщен событиями. Утро началось с совещания в городском совете. Там побывал Павел Солодовник, о интересности смотрите в сюжете.
Также утром работали коммунальщики, они в сквере Бы. Хмельницкого высаживали кусты и деревья.
Кроме того, уже начались работы по установке ситилайтов на остановочных комплексах.
Утром Черниговщину облетела новость о том, что мужчина пришел в кабинет к прокурору и ударил ее топором по голове. Поговаривают, что это он сделал через семейный конфликт.
Неприятность постигла школу в Городне. Там строители оставили учеников и учителей без крыши над головой.
Черниговец снял патрульных, которые нарушали правила, и прислал видео нам.
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