Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в образе принцессы Дианы (фото)
2017-10-05 08:06
Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в образе принцессы Дианы (фото)
Наоми вышла на подиум на приглашение Абло
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На прошлой неделе 47-летняя Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) приняла участие в показе бренда Off-White, передает Rus.Media. Креативный директор марки Вирджил Абло (Virgil Abloh) представил новую коллекцию сезона весна-лето’18, вдохновленную образами принцессы Дианы (Princess Diana). Таким образом дизайнер решил почтить память Леди Ди, погибшей в автокатастрофе двадцать лет назад.
Наоми вышла на подиум на приглашение Абло и примерила один из знаковых, хотя и неофициальных наряд принцессы: шорты-«велосипедки», джемпер и полотенце, накинутое на плечо. В таком виде папарацци нередко снимали Диану после тренировок.
Другие наряды дизайнер повторил точнее. Например, он полностью воспроизвел белую блузку Дианы с черным принтом.
Вергилий «перебрал» весь гардероб принцессы и представил вариации на тему повседневной, спортивной и вечерней одежды, в которой когда-либо появлялась принцесса Уэльская.