Наконец-то мы узнали, зачем нужна эта маленький карман на джинсах!
2017-09-22 15:34
Наконец-то мы узнали, зачем нужна эта маленький карман на джинсах!
Джинсы есть (или хотя бы были) у каждого, и каждый хоть раз в жизни задавался вопросом, для чего нужна эта маленькая карман.
Для зажигалки? Неееееет , не угадали. Чтобы разобраться в чем дело, на зарубежном сайте Quora, созданном специально для поиска ответов на мучающие людей вопросы, был создан форум, где пользователям, наконец, удалось докопаться до истины.
Если вы все время думали, что эти кармашки были придуманы для хранения зажигалок, то все это время вы ошибались.На сайте Quora пользователь с именем Нитин Сачдев (Nitin Sachdev) открыл всем глаза, написав: «В 1800-ых ковбои носили часы на цепочке и держали их в специальных кармашках на жилетах, чтобы случайно не сломать. Ливай Страусс (изобретатель джинсов) придумал пришивать подобные карманы на джинсах, чтобы они могли носить часы в них.»
Если вы вдруг подумали, что ‘пффф, почему мы должны верить какому-то Нітіну’, то официальный блог Ливая Страусса подтвердил это: “Сначала джинсы имели 4 кармана — одна позади, две впереди, плюс одна кармашек для хранения и защиты карманных часов..”
Так как в современном мире трудно найти кого-нибудь, кто носил бы с собой карманные часы, то абсолютное большинство эти кармашки вообще не использует, а те кто используют, как правило, приспосабливают их для хранения мелочи, зажигалок, часов, USB-флешек.
А Вы это знали?